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Großbrand russischer Ölanlagen nach Drohnenangriff

16.04.26 21:49 Uhr

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Der ukrainische Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse hat einen Großbrand der dortigen Ölanlagen verursacht. Rettungskräfte der Region Krasnodar berichteten am Nachmittag, dass Löscharbeiten im Gang seien, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Bis zum Abend fehlte die sonst übliche Meldung, dass der Brand eingedämmt oder gelöscht sei.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten eine kilometerhohe schwarze Rauchsäule über dem Hafen von Tuapse. Das Kommando der ukrainischen Armee-Spezialeinheiten teilte mit, es seien die Ölverladeanlagen wie Objekte der örtlichen Raffinerie beschädigt worden. Der Komplex gehört dem größten russischen Ölkonzern Rosneft.

In ihrer Gegenwehr gegen den Moskauer Angriffskrieg versucht die Ukraine, die russische Ölindustrie zu stören. Bei dem Angriff auf Tuapse in der Nacht wurden zwei Menschen getötet, mehr als 50 Wohnhäuser in der Hafenstadt wurden nach Behördenangaben beschädigt./fko/DP/he