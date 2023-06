Großbritannien: Arbeitslosigkeit geht überraschend zurück

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner robusten Seite. Im April ging die Arbeitslosenquote zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Ökonomen hatten dagegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,0 Prozent gerechnet. Im Dreimonatsvergleich bis April ergibt sich jedoch ein leichter Anstieg der Quote.

Die Beschäftigung stieg weiter an und erreichte in absoluten Zahlen einen Rekordwert. Die Erwerbsquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 76 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen ging erneut leicht zurück, liegt mit mehr als einer Million aber immer noch sehr hoch.

Die Löhne steigen nach wie vor kräftig, abzüglich der hohen Inflation sind sie aber rückläufig. Ohne Bonuszahlungen erhöhte sich das Lohnniveau deutlich um 7,2 Prozent. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate gingen die Löhne jedoch um 1,3 Prozent zurück./bgf/jha/