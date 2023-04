Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht an

LONDON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist zuletzt leicht gestiegen, bleibt im längerfristigen Vergleich aber niedrig. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Auch im Dreimonatsvergleich waren etwas mehr Briten arbeitslos.

Zugleich stieg die Beschäftigung auf hohem Niveau an. Die Erwerbsquote betrug von Dezember bis Februar 75,8 Prozent, das waren 0,2 Punkte mehr als im vorherigen Dreimonatszeitraum. Die Zahl der offenen Stellen ging weiter zurück, sie liegt mit mehr als eine Million aber immer noch auf einem hohen Niveau.

An der Lohnentwicklung änderte sich nicht viel: Die Nominallöhne wachsen zwar immer noch deutlich, die Reallöhne sinken aber. Schuld ist die hohe Inflation, die die Lohnzuwächse auffrisst./bgf/zb