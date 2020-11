Großbritannien betont in Brexit-Verhandlungen Kompromissbereitschaft

GO

Heute im Fokus

DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen gewinnen letztlich -- Joe Biden gewinnt US-Wahl -- Infineon verbessert Marge in Q4 -- adidas, TRATON, Nemetschek, VW, Shop Apotheke im Fokus

IG BCE und Conti sprechen über Standortumbau. HOCHTIEF-Beteiligung Abertis erwirbt Tunnelbetreiber in USA. Deutsche Telekom-Tochter OTE trennt sich von Festnetzgeschäft in Rumänien. Neuer türkischer Notenbankchef will Lira-Fall aufhalten. Verdi unterstützt TUIfly-Beschäftigte im Streit um Kündigungen. Norwegian Air erhält von Norwegen keine weiteren Finanzhilfen. Chef der Aareal lässt Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen ruhen.