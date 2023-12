Großbritannien: Dienstleisterstimmung signalisiert Wachstum

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Dienstleister in Großbritannien scheinen wieder leicht zu wachsen. Wie S&P Global am Dienstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im November um 1,4 Punkte auf 50,9 Zähler. Der Zuwachs fällt stärker aus, als mit 50,5 Punkten in einer Erstschätzung ermittelt worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der vorläufigen Zahlen erwartet.

S&P sprach von einer moderaten Aufhellung der Stimmung. Direktor Tim Moore begründete die Entwicklung mit einer stabileren Nachfrage. Auch seien wieder mehr Arbeitnehmer eingestellt worden. Die Ausgabefreude auf Kundenseite sei aber nach wie vor eher gering./bgf/jsl/jha/