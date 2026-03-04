DAX24.161 +1,6%Est505.874 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.170 +4,0%Euro1,1642 +0,3%Öl82,47 +0,6%Gold5.202 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großbritannien: Dienstleistungsstimmung fällt geringfügig

04.03.26 12:13 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im Februar geringfügig eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Wer­bung

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Geschäftstätigkeit in der britischen Dienstleistungswirtschaft hat sich im Februar weiter belebt, wobei das Wachstum nahe dem Fünfmonatshoch blieb, dass im Januar erreicht wurde", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Gestiegene Unternehmensinvestitionen und Verbraucherausgaben stützten die Wirtschaft./jsl/jkr/stk