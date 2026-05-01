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Großbritannien: Dienstleistungsstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

06.05.26 11:02 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im April stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 52 Punkte ermittelt worden.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Diese Verbesserung könnte sich jedoch leicht als kurzlebig erweisen, da der Auftragseingang im Vergleich zum Jahresbeginn 2026 weiterhin verhalten blieb", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Die Umfrageteilnehmer hätten überwiegend darauf hingewiesen, dass der Krieg im Nahen Osten und die daraus resultierenden, weltweiten Störungen der Lieferketten das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher stark belastet hätten./jsl/la/jha/