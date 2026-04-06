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Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich moderater als erwartet ein

03.06.26 11:05 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Mai weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 49,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 47,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Der Indikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Sorge um einen anhaltenden Anstieg des Inflationsdrucks in Verbindung mit erhöhten geopolitischen Spannungen und einer verhaltenen Nachfrage belastete die Konjunkturerwartungen im Mai weiterhin", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Der Optimismus ging zum dritten Mal in vier Monaten zurück und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem durch die US-Zölle ausgelösten Einbruch im April 2025."

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft gab ebenfalls weniger als erwartet nach. Der Wert sank um 2,9 Punkte auf 49,7 Punkte. In einer ersten Schätzung war ein stärkerer Rückgang auf 48,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./jsl/jha/