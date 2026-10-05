DAX 25.297 +0,3%ESt50 6.246 +0,1%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 11,63 -4,5%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 76.763 -0,2%Euro 1,1206 -0,4%Öl 102,6 +0,4%Gold 4.158 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich weniger als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 51,7 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Werbung

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"In der gesamten britischen Dienstleistungswirtschaft setzte sich im September ein moderates Produktionswachstum fort, wenn auch mit einem Nachlassen der Dynamik im Vergleich zum August", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Darüber hinaus trugen die gedämpfte Nachfrage und der steigende Inflationsdruck zu schwächeren Erwartungen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit für das kommende Jahr bei."

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel im September um 0,5 Punkte auf 52,0 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 51,7 Punkte ermittelt worden./jsl/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.