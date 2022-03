Großbritannien empfiehlt Landsleuten Ausreise aus Russland

LONDON (dpa-AFX) - Das britische Außenministerium hat in Russland befindlichen Landsleuten empfohlen, das Land zu verlassen. "Wenn Ihre Anwesenheit in Russland nicht unbedingt notwendig ist, empfehlen wir Ihnen sehr, eine Ausreise über die verbliebenen kommerziellen Wege ins Auge zu fassen", hieß es am Samstag auf der Webseite des Ministeriums. Es gibt derzeit keine direkten Flüge von Russland nach Großbritannien. Deshalb hatte das Ministerium schon zuvor vor Reisen nach Russland gewarnt. Neben der Situation in der Ukraine und den mangelnden Rückreisemöglichkeiten wurde auch die volatile Situation der russischen Wirtschaft als Begründung genannt. Der Wert des russischen Rubel ist in den vergangenen Tagen signifikant gesunken./dm/DP/zb