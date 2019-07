Großbritannien: Industrieproduktion legt deutlich zu

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Mai vor allem dank der wieder angestiegenen Produktion von Autos deutlich gestiegen. Sie legte um 1,4 Prozent zum Vormonat zu, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch mit. Volkswirte hatten mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion noch um 2,9 Prozent zurückgegangen. Ein vorheriger Wert wurde um 0,2 Prozent nach unten korrigiert.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 0,9 Prozent. Experten hatten einen stärkeren Zuwachs um 1,2 Prozent erwartet. Im April war auch hier der Rückgang der Produktion etwas stärker als zuvor gemeldet. Statt 1,0 Prozent war sie um 1,1 Prozent gesunken.

Das britische Bruttoinlandsprodukt ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Dies hatten Analysten erwartet. Im April war die Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gesunken./elm/jkr/stk