Großbritannien: Industriestimmung fällt auf Zweijahrestief

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Siemens nimmt Milliarden-Abschreibung auf Siemens Energy vor -- Commerzbank, TUI, JENOPTIK, BMW, BayWa im Fokus

Neues Rekordhoch: Inflationsdruck im Euroraum nimmt im Juni deutlicher als erwartet. Volvo will Werk für Elektroautos in der Slowakei bauen. Europäische Industrie büßt im Juni an Schwung ein. Wienerberger hebt Prognose für 2022 an. Deutsche Industrie verliert im Juni spürbar an Schwung. Meistgesuchte Flüchtige: 'Krypto-Queen' auf Liste des FBI.