Großbritannien: Industriestimmung hellt sich deutlich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage in der britischen Industrie scheint nicht mehr ganz so schlecht zu sein. Im November hellte sich die Stimmung den dritten Monat in Folge auf, wie S&P Global am Freitag in London mitteilte. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 2,4 Punkte auf 47,2 Zähler. Eine erste Schätzung wurde um 0,5 Punkte angehoben. Aktuell notiert der Indikator so hoch wie letztmalig im April.

"Im November erlebte das britische verarbeitende Gewerbe möglicherweise eine Wende", kommentierte S&P das Umfrageergebnis. Allerdings deutet die Kennzahl mit weniger als 50 Punkten immer noch auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin. Obwohl sich der Produktionsrückgang deutlich abgeschwächt habe, sorge der Bericht kaum für festliche Stimmung, kommentierte S&P-Direktor Rob Dobson./bgf/jkr/jha/