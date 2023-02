Großbritannien: Industriestimmung hellt sich überraschend stark auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich zu Beginn des Jahres aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 47,0 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, während Analysten im Schnitt einen unveränderten Wert von 46,7 Punkten erwartet hatten.

Im Dezember war der Indexwert noch auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Trotz des Anstiegs im Januar liegt der Indikator weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte darunter deuten auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hin.

Die britische Industrie leidet seit längerem unter anhaltenden Problemen im Welthandel. Hintergrund sind die Folgen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Außerdem lasten auch die Folgen des Brexits auf den britischen Industrieunternehmen. Hinzu kommen Streiks in verschiedenen Branchen der britischen Wirtschaft./jkr/jha/