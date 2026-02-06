DAX25.165 +0,2%Est506.053 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +0,9%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.332 -1,3%Euro1,1649 -0,1%Öl94,02 +2,2%Gold4.505 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick
DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großbritannien: Industriestimmung steigt überraschend auf Vier-Jahres-Hoch

01.06.26 11:02 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Mai trotz gestiegener Energiepreise infolge des Iran-Kriegs überraschend weiter verbessert und den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

Der Indikator hat damit den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. Mit dem erneuten Anstieg klettert er weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Ein Grund für die bessere Stimmung in den Industriebetrieben ist nach Einschätzung von Experten eine verstärkte Produktion zum Auffüllen der Lagerbestände aus Sorge vor den Auswirkungen des Iran-Krieges. "Die Nachhaltigkeit des Aufschwungs bleibt fraglich", kommentierte S&P Global Market-Experte Rob Dobson.

Er verwies auf den jüngsten Anstieg der Auftragseingänge, der die Ausweitung der Produktion vorantreibt. Dieser stütze sich maßgeblich darauf, dass sowohl die Hersteller als auch ihre Kunden ihre Einkäufe vorziehen, um erwartete kriegsbedingte Preissteigerungen und Lieferkettenstörungen abzufedern./jkr/jsl/jha/