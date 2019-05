Großbritannien: Industriestimmung trübt sich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im April wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank auf 53,1 Zähler, nach 55,1 Punkten im Monat zuvor, wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Trotz der großen Unsicherheit wegen des anstehenden Brexits blieb der Indexwert über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jha/