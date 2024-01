Großbritannien: Industriestimmung trübt sich stärker ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage in der britischen Industrie hat sich zum Ende des vergangenen Jahres wieder verschlechtert. Im Dezember sank der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben um 1,0 Punkte auf 46,2 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war der Indexwert drei Monate in Folge gestiegen und hatte im November den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht.

Der Stimmungsdämpfer ist im Dezember zudem stärker ausgefallen als ursprünglich gemeldet. S&P Global revidierte den Indexwert um 0,2 Punkte nach unten, während Analysten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet hatten.

Damit bleibt der Stimmungsindikator deutlich unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten in den britischen Industriebetrieben hindeutet.

Die Aussichten für die Nachfrage nach britischen Industrieerzeugnissen würden "frostig" bleiben, kommentierte S&P das Umfrageergebnis. Ein weiterer Rückgang beim Auftragseingang zeige, dass die Bedingungen sowohl für den Binnenmarkt als auch in wichtigen britischen Exportmärkten hart bleiben, sagte S&P-Direktor Rob Dobson./jkr/la/jha/