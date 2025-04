Großbritannien: Industriestimmung trübt sich weniger als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im März weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 2,0 Punkte auf 44,9 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit 17 Monaten. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 44,6 Punkten gerechnet. Der Indikator befindet sich seit sechs Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

"Der März war ein weiterer harter Monat für die britischen Hersteller", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. "Die Produktion schrumpfte mit dem schnellsten Tempo seit Oktober 2023." Das Neugeschäft sei so schwach wie seit eineinhalb Jahren ausgefallen./jsl/jkr/mis