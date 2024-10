Großbritannien: Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im September verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,0 Punkte auf 51,5 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde wie erwartet bestätigt.

Der Stimmungsindikator liegt trotz des Dämpfers weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Das Wachstum in der Industrie sei weiter "solide, wenn auch etwas langsamer", kommentierte S&P Global Market-Experte Rob Dobson. Demnach sei die Produktion in den Industrieunternehmen im September den fünften Monat in Folge gestiegen, gestützt durch einen robusten Binnenmarkt./jkr/jsl