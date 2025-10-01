DAX23.984 +0,4%Est505.547 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,12 +1,7%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.887 +0,8%
Großbritannien: Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein

01.10.25 10:58 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im September wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im September um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Wer­bung

Der Indikator befindet sich mittlerweile den zwölften Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

"Die endgültigen Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe liefern weitere beunruhigende Nachrichten für die Gesundheit der britischen Industrie", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Die Hersteller würden sich mit einem zunehmend schwierigem Umfeld konfrontiert sehen. "Die Auftragseingänge und das Produktionsniveau leiden unter der schwachen Marktstimmung, einem Mangel an neuen Exportaufträgen und einem durch Steuer- und Lohnkostensteigerungen verschärften Hochkostenumfeld."/jsl/stk