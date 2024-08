Großbritannien: Industriestimmung verbessert sich stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 1,2 Punkte auf 52,1 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 51,8 Punkten gerechnet.

Die Erwartung einer wirtschaftlichen Belebung und eine geringere politische Unsicherheit habe das Vertrauen der Wirtschaft gestärkt, sagte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global Market. Anfang Juli hatte Großbritannien eine neue Regierung gewählt. 60 Prozent der Unternehmen würden einen Anstieg der Produktion erwarten, sagte Dobson. Zudem gebe es weitere Signale für eine Erholung des lange schwächelnden Exportgeschäfts./jsl/la/jha/