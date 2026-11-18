LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation wegen gestiegener Spritpreise erneut verstärkt und den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Die Verbraucherpreise legten im Oktober im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2025. Im Vormonat hatte die Jahresrate 3,5 Prozent betragen und im August 3,1 Prozent.

Werbung

Analysten hatten die weitere Zunahme der Teuerung erwartet. Angetrieben wurde die Inflation vor allem durch einen Anstieg der Kosten für Treibstoffe, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Teuerung steigt damit weiter über das von der britischen Notenbank anvisierte Ziel von zwei Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise im Oktober um 0,5 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet.

Die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie, Alkohol, Tabak und Lebensmittel herausgerechnet werden, verharrte im Oktober auf 2,8 Prozent. Auch dies war von Analysten erwartet worden./jkr/stk