DAX24.874 +0,6%Est506.004 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -0,4%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.738 +0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl104,0 -1,2%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Eutelsat, Micron, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX etwas fester - Nikkei 225 hebt ab
Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus Micron-Aktie profitiert: Verbesserter Ausblick geht von neuen Rekorden aus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großbritannien: Iran-Krieg lässt Firmenstimmung einbrechen - 'Perfekter Sturm'

21.05.26 11:08 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Mai überraschend stark eingetrübt und deutet auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Belastet wurde die Stimmung durch einen Einbruch im Bereich Dienstleistungen infolge steigender Lebenshaltungskosten. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Punkte auf 48,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte.

Die Stimmung ist damit so schlecht wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der Indikator ist zudem unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 51,6 Punkte erwartet.

Ausschlaggebend war ein Stimmungseinbruch im Dienstleistungssektor. Der entsprechende Unterindikator fiel von zuvor 52,7 Punkte auf nur noch 47,9 Punkte, während ein nur leichter Stimmungsdämpfer erwartet worden war. In der Industrie blieb die Stimmung hingegen unverändert und der Indikator verharrte über der Wachstumsschwelle.

"Die britische Wirtschaft steht vor einem perfekten Sturm", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. Seiner Einschätzung nach habe die zunehmende politische Unsicherheit die wachsenden Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten noch verschärft. "Unternehmen berichten für den Monat Mai über rückläufige Produktionszahlen, stark anziehende Inflation, Versorgungsengpässe sowie Stellenstreichungen."/jkr/jsl/men