Großbritannien konkretisiert neues Zoll-System für Zeit nach Brexit

London (Reuters) - Nach dem Austritt aus der EU hat Großbritannien ein neues Zoll-System angekündigt.

Die Regeln sollen die bisher geltenden EU-Bestimmungen ablösen und ab Januar 2021 in Kraft treten, wie die Regierung in London am Dienstag mitteilte. Dabei soll ein Zoll von zehn Prozent auf Autos bleiben, aber die Abgaben auf Importe für die Lieferketten in zweistelliger Milliardenhöhe gesenkt werden. Die neuen Regeln seien einfacher und billiger als die gemeinsamen Außenzölle der EU, betonte die Regierung. Demnach gelten die Bestimmungen für Länder, mit denen es keine Vereinbarung gibt - und streicht alle Zölle unter zwei Prozent.

"Unser neuer globaler Zoll wird den Verbrauchern und Haushalten in Großbritannien zugutekommen, indem er Bürokratie abbaut und die Kosten für Tausende von Produkten des täglichen Bedarfs senkt", sagte die Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss. Die Regierung will Zölle für eine breite Palette von Produkten abschaffen, wobei 60 Prozent des Handels zu WTO-Bedingungen oder nach anderen Bestimmungen zollfrei nach Großbritannien gelangen. Das Vereinigte Königreich will allerdings Zölle für Waren beibehalten, die mit Branchen wie Landwirtschaft, Autoindustrie und Fischerei konkurrieren. Abgaben auf Importe im Wert von 30 Milliarden Pfund (gut 33 Milliarden Euro), die für die britischen Lieferketten bestimmt sind, fallen weg.

Nach dem Austritt aus der Europäischen Union (EU) peilt Großbritannien Freihandelsabkommen mit Ländern auf der ganzen Welt an. Ziel sind Vereinbarungen bis 2022, die 80 Prozent des britischen Handels abdecken.