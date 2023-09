Großbritannien: Unternehmensstimmung fällt moderater als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im August weniger eingetrübt als zunächst ermittelt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 2,2 Punkte auf 48,6 Punkte, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit der Bestätigung der Erstschätzung von 47,9 Punkten gerechnet. Der Wert fiel aber erstmals seit Januar unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert so eine Schrumpfung der Wirtschaft.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor wurde von 48,7 Punkten in der Erstschätzung auf 49,5 Punkte nach oben revidiert. Der bereits am Freitag veröffentlichte Wert für die Industrie lag mit 43,0 Punkten noch deutlicher unter der Wachstumsschwelle.

Der Dienstleistungssektor werde durch eine Trendwende bei den Konsumausgaben belastet, kommentierte Tim Moore, Direktor bei S&P Global. Gestiegene Kreditkosten, ein gedämpftes Unternehmensvertrauen und angespannte Finanzen der privaten Haushalte belasteten die Geschäftsentwicklung./jsl/bgf/jha/