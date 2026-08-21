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Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich erneut auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im August erneut aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 52,5 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 51,6 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert weiter ein Wirtschaftswachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt. Bereits im Juli war er auf über 50 Punkte gestiegen.

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Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator stieg um 0,7 Punkte auf 52,8 Punkte. In der Industrie fiel der Wert hingegen um 0,4 Punkte auf 51,5 Punkte.

"Der Aufschwung wird durch sonniges Wetter und Investitionen in den Technologiesektor unterstützt, obwohl wir - wie erwartet - eine gewisse Abschwächung des Wachstums im verarbeitenden Gewerbe beobachten, da der vorsorgliche Lageraufbau nachlässt", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. "Dies spiegelt wider, dass die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten vorerst nachlassen."/jsl/jkr/mis

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