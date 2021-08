Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Unternehmensstimmung im August deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 3,9 Punkte auf 55,3 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London mitteilten. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings im Schnitt einen deutlich schwächeren Rücksetzer erwartet.

Im verarbeitenden Gewerbe gab der Einkaufsmanagerindex nur leicht nach, im Dienstleistungssektor fiel er dafür um so stärker. Die Unternehmen hätten von einem Mangel an Arbeitskräften und Problemen in den Lieferketten berichtet, erläuterte Markit. Beides geht überwiegend auf die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung zurück.

Obwohl der Einkaufsmanagerindex mit über 50 Punkten auf Wachstum hindeute, gebe es klare Anzeichen für eine Abschwächung der Dynamik, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

