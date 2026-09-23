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Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich stärker als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im September verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 52 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert trotz des Rückgangs ein Wachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.

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Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator fiel wie der Gesamtindikator um 0,8 Punkte auf 51,7 Punkte. In der Industrie hat sich die Stimmung hingegen etwas verbessert.

Die Umfrageergebnisse zeigen eine "besorgniserregenden Kombination aus enttäuschend schleppendem Wirtschaftswachstum und zunehmendem Inflationsdruck", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. Der Stimmungsdämpfer und hohe Kosten dürften die Unternehmen weiterhin von Neueinstellungen abhalten./jkr/jha/

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