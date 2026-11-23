LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im November stärker als erwartet verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 52,3 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren im Schnitt aber von 52,8 Punkten ausgegangen. Der Indikator liegt weiter über der sogenannten Expansionsschwelle und signalisiert damit Wachstum.

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Die Stimmung trübte sich sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie ein, wobei der Rückgang bei den Dienstleistern stärker ausfiel. Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global, rechnet dennoch mit einem "robusten" Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im Quartalsvergleich.

Die Kombination aus Wachstum und einer hartnäckig hohen Inflation mache eine weitere Zinserhöhung durch die Bank of England bei ihrer Sitzung im Dezember inzwischen "nahezu sicher", sagte Williamson. Die Stimmungsdaten erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im Februar. /jkr/jsl/stk