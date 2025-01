Großbritannien: Unternehmensstimmung verbessert sich unerwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Januar unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg um 0,5 Punkte auf 50,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 50,1 Punkte gerechnet. Der nun erzielte Wert liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Der Indikator für den Bereich Dienstleistungen stieg leicht auf 51,2 Punkte. Der Industrieindikator legte deutlicher um 1,2 Punkte auf 48,2 Punkte zu.

Trotz der Verbesserung signalisiere der Indikator weiterhin eine weitgehend stagnierende Wirtschaft, kommentiert Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence. Zudem würden die Unternehmen angesichts fallender Aufträge skeptisch auf die Zukunft blicken./jsl/jha/