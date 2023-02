Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich nur leicht

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im Januar weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 48,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hat im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,8 Punkten gerechnet.

Es ist der niedrigste Wert seit zwei Jahren. Ein Wert von unter 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Schrumpfung. Der Indikator liegt den sechsten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle.

Belastet wurde der Indikator durch die Schwäche im Dienstleistungssektor. Hier verschlechterte sich der Wert um 1,2 Punkte auf 48,7 Punkte. Volkswirte hat mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 48,0 Punkten gerechnet. In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Mittwoch hingegen aufgehellt.

"Die jüngste Umfrage zeigt, dass die britische Wirtschaft in eine Rezession abzurutschen droht", erklärte S&P-Ökonom Tim Moore. Arbeitskräftemangel, Arbeitskämpfe und höhere Zinsen würden ihren Tribut fordern. Der Rückgang der Produktion im Dienstleistungssektor sei jedoch zu Beginn des Jahres 2023 relativ gering geblieben. Erfreulicherweise habe sich der Auftragseingang fast stabilisiert, und die Exporte seien angezogen, sagte Moore./jsl/bgf/jha/