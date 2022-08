Großbritannien versichert Ukraine unerschütterliche Unterstützung

LONDON (dpa-AFX) - Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag hat Großbritannien dem osteuropäischen Land seine Unterstützung im Krieg gegen Russland versichert. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Ukraine diesen Kampf gewinnen wird, denn keine Macht der Erde kann den Patriotismus von 44 Millionen Ukrainern bezwingen", sagte Premierminister Boris Johnson in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Und wie lange es auch dauern mag: Das Vereinigte Königreich wird der Ukraine zur Seite stehen und jede erdenkliche militärische, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung leisten."

Um die Tür von Johnsons Amtssitz in der Downing Street wurde ein Bogen aus Sonnenblumen angebracht, dem Symbol der Ukraine. Auch die beiden Kandidaten für die Nachfolge des Premierministers versprachen der Ukraine, die Unterstützung fortzusetzen.

Das Land werde keinen engeren Verbündeten haben als Großbritannien, versprach Außenministerin Liz Truss in der Zeitung "Telegraph". Sie kündigte an, noch mehr Geheimdienstinformationen über russische Desinformationstaktiken freizugeben, "um der Welt Putins Strategie zu enthüllen". Ihr Konkurrent um die Nachfolge des scheidenden Premiers Johnson, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, lobte die Menschen in der Ukraine in einem offenen Brief für ihren Widerstand. Wer Johnson in der Downing Street nachfolgt, entscheidet sich am 5. September.

London und Kiew begannen zudem Verhandlungen über ein digitales Handelsabkommen. Damit sollten "ukrainische Arbeitsplätze, Lebensgrundlagen und Familien" nach dem russischen Angriff vor genau einem halben Jahr unterstützt werden, teilte die britische Regierung mit. Mit dem Abkommen sollen bürokratische Hürden für ukrainische Unternehmen abgebaut werden.

