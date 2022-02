Großbritannien: Werden keine Kampftruppen in die Ukraine schicken

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat nochmals bekräftigt, keine Kampftruppen in die Ukraine schicken zu wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Kollegen würden sehr gerne in der Lage sein, zu sagen, dass ihr mögliches Vorgehen eine Folge westlicher Aggression in der Ukraine sei, sagte der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey am Samstag im BBC-Frühstücksfernsehen. Es sei deshalb sehr wichtig, deutlich zu machen, dass man keine "aktive Rolle in der Ukraine" spielen werde. Auf die Frage, ob im Kriegsfall keine britischen Kampftruppen in der Ukraine sein werden, antwortete er: "Es ist absolut wesentlich, dass die Leute in Moskau das hören: Ja."

Alle britischen Soldaten, die an einem Einsatz zur Ausbildung von Ukrainern an britischen Panzerabwehrraketen beteiligt sind, werden im Laufe dieses Wochenendes abgezogen. Das sagte Heappey dem BBC-Radio.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte die britische Außenministerin Liz Truss gesagt, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass es eine Situation geben werde, in der britische Soldaten an der Seite der Ukrainer gegen Russland kämpfen werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte damals den Einsatz von Kampftruppen in der Ukraine im Fall einer russischen Invasion ausgeschlossen.

Die US-Regierung hatte am Freitag vor einem möglichen russischen Einmarsch in der Ukraine noch vor Ende nächster Woche gewarnt. Mehrere Länder, darunter Großbritannien, hatten ihre Staatsbürger dazu aufgerufen, die Ukraine sofort zu verlassen./trs/DP/zb