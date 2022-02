Großbritannien: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im Januar überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 53,4 Punkten gerechnet.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor verbesserte sich um 0,5 Punkte auf 54,1 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,3 Punkte ermittelt worden. Bereits am Dienstag waren die Zahlen für die Industrie nach oben revidiert worden. Auch hier hatte sich der Indikator verbessert.

"Die Erholung der Produktion im britischen Dienstleistungssektor gewann im Januar an Dynamik, da die durch die Omikron-Variante verursachten Belastungen nachließen und die Nachfrage wieder anstieg", erklärte Markit die Erholung. Großbritannien hat mittlerweile quasi alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Ein Belastungsfaktor bleibe jedoch der hohe Kostendruck durch die stark steigenden Preise./jsl/jkr/eas