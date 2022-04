Großbritannien: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im März überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Punkte auf 60,9 Punkte, wie die Marktforscher am Dienstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilten. Die ist der höchste Stand seit Juni 2021. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Rückgang auf 59,7 Punkte ermittelt worden.

Grund für die positive Überraschung war die robuste Entwicklung des Dienstleistungssektors. Der entsprechende Indikator verbesserte sich um 2,1 Punkte um 62,6 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 61,0 Punkte ermittelt worden. Die Stimmung in der Industrie hat sich laut Daten vom Freitag hingegen eingetrübt.

"Das britische Wirtschaftswachstum hat sich im März weiter beschleunigt nach einer durch Omikron verursachten Verlangsamung zum Jahreswechsel", schreibt S&P Global-Ökonom Tim Moore. Allerdings sei der kurzfristige Wachstumsausblick auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 gefallen. Moore verweist auf den Krieg in der Ukraine und globale Inflationssorgen./jsl/bgf/eas