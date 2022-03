Großbritannien: Wirtschaftsstimmung trübt sich nur etwas ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im März überraschend nur leicht eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) gab gegenüber Februar um 0,2 Punkte auf 59,7 Zähler nach, wie die Marktforscher am Donnerstag in London mitteilten. Volkswirte hatten mit einem deutlichen Rückgang auf 57,5 Punkte gerechnet.

Grund für die positive Überraschung war die robuste Entwicklung des Dienstleistungssektors. Der entsprechende Indikator verbesserte sich um 0,5 Punkte um 61,0 Punkte. Analysten hatten hingegen einen deutlichen Rückgang auf 58,0 Punkte erwartet.

Der Indikator für die Industrie aber fiel auf 55,5 Punkte. Hier war lediglich ein Rückgang um 1,0 Punkte auf 57,0 Punkte erwartet worden.

Insgesamt deuteten die Daten auf ein anhaltend robustes Expansionstempo der britischen Wirtschaft im März hin, schrieb S&P Global-Chefökonom Chris Williamson. Die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach den Covid-19-Eindämmungsmaßnahmen habe dazu beigetragen, den Gegenwind durch den Ukraine-Krieg, den Brexit und die steigenden Preise auszugleichen./la/bgf/mis