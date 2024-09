Große bayerische Flughäfen ziehen positive Ferien-Bilanz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In den Sommerferien haben mehr Reisende die größten bayerischen Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen genutzt als im Vorjahreszeitraum. Allein am Münchner Flughafen seien in den vergangenen sechs Wochen 6,2 Millionen Fluggäste unterwegs gewesen, teilte die Betreibergesellschaft mit. Das seien zehn Prozent mehr als in den Sommerferien 2023.

Der Spitzentag war demnach der 1. September mit 143.000 Passagieren. Mit 86 Prozent Auslastung der Flugzeuge während der Ferien liege man bei einem absoluten Rekordwert. Die Zahl der Reisenden ans Mittelmeer und nach Nordamerika habe das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht und zum Teil sogar übertroffen.

Flugzeuge in Memmingen besonders voll

Auch in Memmingen und Nürnberg sei es besser gelaufen als im Vorjahr, teilten die beiden Flughäfen mit. Mit etwas mehr als 500.000 Fluggästen habe es in Memmingen ein Plus von rund 16 Prozent gegenüber den Sommerferien 2023 gegeben. Mit einer Auslastung von 94 Prozent seien die Kapazitäten der Flugzeuge nahezu ausgeschöpft worden.

Der Flughafen Nürnberg vermeldete mit einem Aufkommen von 714.000 Passagieren etwa 3.000 Passagiere mehr als im Vorjahreszeitraum. Die beliebtesten Ziele dort seien Antalya, Mallorca und Heraklion gewesen./mah/DP/jha