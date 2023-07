Große Firmen bieten mehr Homeoffice an - kleine weniger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Große und kleine Unternehmen in Deutschland gehen beim Homeoffice in unterschiedliche Richtungen. Während es bei Betrieben ab 500 Mitarbeitern ausgebaut wird, geht es bei kleinen Firmen bis 49 Mitarbeitern deutlich zurück, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Über alle Betriebe hinweg zeigte sich ein leichter Rückgang.

Der Umfrage zufolge bieten nur noch 32 Prozent der Betriebe bis 49 Mitarbeiter Homeoffice für Angestellte mit Bürotätigkeiten an. Das sind 14 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Und wo Heimarbeit angeboten wurde, waren es im Schnitt nur noch 6,6 Tage pro Monat - nach 7,4 vor einem Jahr.

Bei den Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sank der Anteil mit Homeoffice zwar minimal von 95 auf 94 Prozent. Die im Schnitt bewilligten Tage stiegen aber deutlich von 5,3 auf 7,1.

Bei mittleren Unternehmen zeigten sich ähnliche Tendenzen, wenn auch deutlich weniger stark ausgeprägt: Bei Firmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern, sank der Anteil minimal von 66 auf 64 Prozent, die Tage allerdings deutlich von 6,9 auf 5,5. In der Größenordnung 250 bis 499 Mitarbeiter stieg der Anteil leicht um 5 Punkte auf 90 Prozent, die Dauer um 0,2 auf 6,2 Tage./ruc/DP/mis