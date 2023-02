Wolfspeed-Aktie vorbörslich fester: Wolfspeed will offenbar Chipwerk im Saarland bauen

Aktien in diesem Artikel Wolfspeed 72,60 EUR

Die milliardenschwere Investition soll am Mittwoch angekündigt werden, wie drei Personen mit Kenntnis der Pläne sagten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftminister Robert Habeck reisten dazu ins Saarland, offiziell um zusammen mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger "an einer Veranstaltung zu einem industriepolitischen Projekt im Bereich Mikroelektronik teilnehmen". Weitere Details wurden nicht genannt. Die neue Fabrik soll auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf entstehen. Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge beteiligt sich der deutsche Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil an dem Projekt. Geplant sei auch ein gemeinsames Forschungszentrum.

ZF und ein Sprecher der saarländischen Ministerpräsidentin lehnten eine Stellungnahme ab, Wolfspeed war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Habeck: Ansiedlung der Chipfabrik im Saarland "wichtiges Signal"

Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die geplante Ansiedlung einer Chipfabrik im Saarland von zentraler Bedeutung für den Industriestandort Deutschland. Vor seiner Abreise mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins saarländische Ensdorf sagte Habeck, dass es sich um eine Investitionsentscheidung handle, die "durchaus groß" sei.

Das ist ein "wichtiges Signal, dass der Standort Deutschland, der in einer schwierigen Lage sich befindet, weiter attraktiv ist auch für Hochtechnologie", sagte Habeck.

In Medienberichten hatte es geheißen, dass der US-Konzerns Wolfspeed auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks im saarländischen Ensdorf eine neue Chipfabrik errichten will.

Die milliardenschwere Investition soll offiziell am Nachmittag verkündet werden. Üblicherweise werden solche Investitionen mit öffentlichen Geldern gefördert. Neben Scholz und Habeck wird auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) vor Ort sein. Sie werden gegen 15:30 Uhr die Öffentlichkeit unterrichten.

Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass sich der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil an dem Projekt zur Errichtung des weltweit größten Werks für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) beteiligen werde. Demnach soll die Serienfertigung der vor allem in Elektrofahrzeugen genutzten Chips in vier Jahren beginnen. Darüber hinaus werde ein gemeinsames Forschungszentrum entstehen.

An der NYSE zeigt sich die Wolfspeed-Aktie vorbörslich zeitweise um 0,99 Prozent höher bei 77,77 US-Dollar.

Frankfurt/Berlin (Reuters/Dow Jones Newswires)

