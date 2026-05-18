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Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Auftrag für Elektromotore an Bosch vergeben

19.05.26 11:29 Uhr
Elektromobilität als Wachstumstreiber: Bosch baut Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz aus - Mercedes-Benz-Aktie verliert | finanzen.net

Bosch hat einen Auftrag von Mercedes-Benz zur Lieferung von Elektromotoren erhalten.

Werte in diesem Artikel
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,74 EUR 0,17 EUR 0,33%
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Bis in die 2030er Jahre soll ein großes Volumen an E-Motoren für die nächste Generation elektrischer Antriebe des Automobilherstellers geliefert werden, teilte der Stiftungskonzern mit. Angaben zum konkreten Auftragsvolumen machte Bosch nicht. "Der neue Auftrag bekräftigt unsere langjährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz und zeigt, dass wir unsere Kompetenzen auch in technologisch anspruchsvollen Projekten erfolgreich einbringen", sagte Markus Heyn, Chef der Autozuliefersparte Bosch Mobility, laut Mitteilung.

Die Aktie von Mercedes-Benz verliert auf XETRA zeitweise 0,47 Prozent auf 49,74 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Frank Gaertner / Shutterstock.com

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