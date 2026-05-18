Große Order

Bosch hat einen Auftrag von Mercedes-Benz zur Lieferung von Elektromotoren erhalten.

Bis in die 2030er Jahre soll ein großes Volumen an E-Motoren für die nächste Generation elektrischer Antriebe des Automobilherstellers geliefert werden, teilte der Stiftungskonzern mit. Angaben zum konkreten Auftragsvolumen machte Bosch nicht. "Der neue Auftrag bekräftigt unsere langjährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz und zeigt, dass wir unsere Kompetenzen auch in technologisch anspruchsvollen Projekten erfolgreich einbringen", sagte Markus Heyn, Chef der Autozuliefersparte Bosch Mobility, laut Mitteilung.

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Die Aktie von Mercedes-Benz verliert auf XETRA zeitweise 0,47 Prozent auf 49,74 Euro.

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