WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz sinkender Geburtenzahlen finden viele Eltern in Deutschland weiterhin für ihre Kleinkinder keinen Kita-Platz. Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede. Darauf weisen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hin.

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Die Zahl der Geburten sei zwischen 2021 und 2025 bundesweit um fast ein Fünftel gesunken, der Bedarf der Eltern an Angeboten der Kindertagesbetreuung für Ein- und Zweijährige sei aber weiterhin nicht gedeckt, heißt es in einer BiB-Mitteilung. Verwiesen wird auf ein neues "Kita-Gap-Portal". Dieses zeigt auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und den einzelnen Ländern.

Betreuungslücke im Osten deutlich kleiner

Dabei werden große Unterschiede deutlich. Nur sechs Prozent der Familien in ostdeutschen Bundesländern bekommen demnach keinen Platz für ein- und zweijährige Kinder, obwohl Bedarf besteht. In Westdeutschland sind es im Schnitt 18 Prozent, am höchsten ist der Wert in Bremen mit 31 Prozent.

Am häufigsten betroffen seien Familien, deren Kinder besonders von früher Bildung, Betreuung und Erziehung profitieren würden, hieß es vom BiB. Genannt werden etwa Familien, in denen zu Hause kaum Deutsch gesprochen wird oder armutsgefährdete Familien./jr/DP/zb