DAX22.832 -2,9%Est505.595 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.437 -2,8%Euro1,1488 +0,3%Öl112,8 +2,9%Gold4.538 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe
DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Großer Andrang zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse

19.03.26 12:50 Uhr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Leipziger Buchmesse 2026 hat unter großem Andrang des Publikums begonnen. Zur Eröffnung strömten Tausende Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände. Am Einlass bildeten sich Schlangen. Die Messe hat für Samstag bereits den Verkauf der Tagestickets gestoppt. Für den traditionell besucherstärksten Messetag sind nur noch Eintrittskarten für einen verkürzten Besuch ab Nachmittag erhältlich.

Wer­bung

Bis zum Sonntag präsentieren 2.044 Aussteller aus 54 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Bei der Messe und dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" sind Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben. Außerdem zieht die Manga Comic Con zahlreiche Cosplayer an./DP/jha/