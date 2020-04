Großer EU-Wiederaufbaufonds zeichnet sich ab - Aber ohne Corona-Bonds

Brüssel/Berlin (Reuters) - Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag zeichnet sich ein politisches Bekenntnis für einen Wiederaufbaufonds nach der Coronavirus-Krise ab.

Dieser könnte sehr umfangreich ausfallen, womöglich sogar in einer Größenordnung von rund 1,5 Billionen Euro, wie Vertreter mehrerer europäischer Regierungen am Mittwoch sagten. Allerdings steckt der Teufel im Detail, vor allem bei der Frage, woher die Mittel für den Fonds kommen und wie sie dann ausgezahlt werden sollen. Ein EU-Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es könne bis zum Sommer dauern, bis es hier eine endgültige Entscheidung der Staats- und Regierungschefs geben werde.

Ein Teil der EU-Länder sei für direkte Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds, andere eher für Kredite, so der EU-Insider. "Hier sind die Unterschiede noch groß." Hoffentlich gebe es bis Juni oder Juli Fortschritte, es könne aber auch länger dauern. Weil die Wirtschaft wegen der Pandemie dieses Jahr erheblich einbrechen dürfte, sind schnelle Hilfen erforderlich, vor allem für stark betroffene Länder wie Italien und Spanien. Die EU-Finanzminister hatten sich deswegen zuletzt auf ein 500 Milliarden Euro schweres Paket geeinigt, das Förderkredite für kleinere Firmen, Hilfen aus dem Rettungsfonds ESM für Regierungen sowie eine Art europäisches Kurzarbeitergeld nach dem deutschen Vorbild vorsieht.

Daran anschließen soll dann später der Wiederaufbaufonds. Die EU-Kommission hat ein Volumen von bis zu 1,6 Billionen Euro ins Spiel gebracht. Spanien ist für 1,5 Billionen Euro - finanziert durch extrem lang laufende Anleihen, was auch von Frankreich unterstützt wird. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte in Madrid, er rechne damit, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrer Video-Schalte im Grundsatz auf den Hilfsfonds verständigten, weil dies "unumgänglich" sei. Auch Europa-Staatsminister Michael Roth hat die deutsche Zustimmung zu einem umfangreichen Wiederaufbaufonds signalisiert, ohne aber auf eine genaue Höhe einzugehen. Es müsse ambitioniert vorgegangen werden, so der SPD-Politiker.

Im Finanzausschuss des Bundestages machte das Finanzministerium am Mittwoch Teilnehmern zufolge deutlich, ewig laufende Anleihen seien nicht das richtige Mittel. Es müsse um temporäre Maßnahmen gehen. Es dürfe auch keine gemeinsame Haftung für Anleihen geben. Sogenannte Corona-Bonds lehnte das Ministerium damit abermals ab. Ähnlich hatte sich zuletzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. Für sie muss der künftige EU-Haushalt für 2021 bis 2027 eine wichtige Rolle spielen. Dieser sollte wegen der Corona-Krise in den ersten Jahren erheblich höher ausfallen als bisher geplant.