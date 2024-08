Großer Gefangenenaustausch mit Moskau - WSJ-Reporter Gershkovich frei

Von Drew Hinshaw, Joe Parkinson und Aruna Viswanatha

NEW YORK (Dow Jones)--Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, ist im Rahmen eines umfangreichen Gefangenenaustauschs aus Russland freigekommen. Gershkovich und andere US-Staatsbürger haben vor wenigen Minuten eine russische Maschine auf einem Flughafen in der türkischen Hauptstadt Ankara verlassen. Im Gegenzug kam unter anderem der "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow frei, der nach einem Auftragsmord in Berlin eine Haftstraße in Deutschland verbüßte.

Neben Gershkovich ließ Moskau unter anderem den früheren US-Soldaten Paul Whelan, die Journalistin Alsu Kurmasheva und Wladimir Kara-Murza, einen britisch-russischen Dissidenten und Pulitzerpreisträger frei, der in Russland zu 25 Jahren verurteilt worden war. Dazu kamen eine Reihe politischer Dissidenten frei.

Der Austausch umfasst 24 Gefangene aus mindestens sechs Ländern. Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen zwischen den USA, Russland und Deutschland.

Im Zentrum des Deals steht der Auftragsmörder Krassikow, auf dessen Freilassung Wladimir Putin seit 2021 gedrungen hat. Der ehemalige Geheimdienstoffizier hatte im Tiergarten in Berlin einen tschetschenischen Rebellenanführer erschossen und wurde danach zu lebenslanger Haft verurteilt.

Gershkovich befand sich seit März vergangenen Jahres in Haft in Russland. Der Geheimdienst hatte ihn während einer Reportage in Jekaterinburg festgenommen. Er war im Juli in einem nicht öffentlichen Schnellverfahren zu 16 Jahren Haft in einer Hochsicherheitskolonie verurteilt worden. Der 32-jährige US-Bürger war von russischen Behörden der Spionage beschuldigt worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2024 11:41 ET (15:41 GMT)