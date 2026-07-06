Großer Schrottberg bei Salzgitter AG in Flammen
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SALZGITTER (dpa-AFX) - Auf dem Gelände der Salzgitter AG (Salzgitter) brennt es. Ein etwa 40 mal 40 Meter großer und rund 15 Meter hoher Schrotthaufen sei gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand werde vermutlich noch die gesamte Nacht andauern. Verletzt wurde niemand. Knapp 100 Einsatzkräfte seien vor Ort. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer berichtet.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in einer Gefahrenmeldung vor "einer starken Rauchentwicklung, die Richtung Süd Südost zieht" gewarnt und empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden./evy/DP/he
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