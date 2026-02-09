DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.245 -1,1%Euro1,1908 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.039 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großer Warnstreiktag in NRW: Schulen, Unikliniken, Verkehr

10.02.26 06:21 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zu Warnstreiks in Schulen, Unikliniken und weiten Teilen der Landesverwaltungen haben für heute mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Fünf lange Tunnel werden zeitweise gesperrt, weil sich auch Mitarbeiter im Kontrollraum des Landesbetriebes Straßen.NRW an den Aktionen beteiligen wollen.

Wer­bung

Neben Schulen und Hochschulen sind auch die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster betroffen. In Aachen, Köln und Essen hatte es bereits am Montag Warnstreiks an den Unikliniken gegeben.

Die Gewerkschaften wollen mit einem großen Warnstreiktag in NRW den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder weiter erhöhen. Am Mittwoch (11. Februar) beginnt die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam.

Kundgebung vor dem Landtag

Auf einer Kundgebung vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf werden Verdi-Chef Frank Werneke und der Chef des dbb Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer, als Redner erwartet. Die Gewerkschaften fordern für Tarifbeschäftigte der Länder sieben Prozent mehr Einkommen - mindestens aber 300 Euro mehr.

Wer­bung

Verdi und dbb rechnen jeweils mit Tausenden Demoteilnehmern. Neben streikenden Angestellten werden auch Beamte erwartet, die zwar nicht streiken dürfen, sich aber freigenommen oder Schichten getauscht haben.

Im Tarifkonflikt bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in NRW ist heute die zweite Verhandlungsrunde geplant. Zuvor hatte es Warnstreiks in Kitas und bei Ganztags- und Betreuungsangeboten in der Offenen Ganztagsschule gegeben.

Verdi fordert 500 Euro brutto mehr monatlich für alle Beschäftigten im Tarifkonflikt der Awo NRW. Die Arbeitgeber kritisieren das als völlig überzogen./vd/DP/zb