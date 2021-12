Großes Stühlerücken 2022 im Top-Management der Deutschen Lufthansa

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa besetzt im kommenden Jahr einige Führungspositionen in ihrem Top-Management um. Alle Positionen wurden intern neu besetzt, wie der Konzern mitteilte. So erhält unter anderem Lufthansa Airlines einen neuen CEO und einen neuen Finanzvorstand. Konzernchef Carsten Spohr sagte, die "Besetzung dieser Top-Führungspositionen ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Transformation".

Jens Ritter, derzeit Mitglied der Geschäftsführung und COO von Eurowings, wird ab 1. April 2022 neuer CEO von Lufthansa Airlines, wie das Unternehmen mitteilte. Er wird damit Nachfolger von Klaus Froese, der zukünftig für Lufthansa als Kapitän die im nächsten Jahr neu zugehende Boeing 787 fliegen wird.

Ebenfalls zum 1. April übernimmt Jörg Beißel, Leiter des Corporate Controlling der Lufthansa Group, die Position des CFO der Lufthansa Airlines. Er folgt auf Patrick Staudacher, der auf eigenen Wunsch seinen Vertrag bei Lufthansa nicht verlängert und das Unternehmen Ende April verlässt.

Annette Mann, derzeit Leiterin Corporate Responsibility in der Lufthansa Group, wird ab 1. März 2022 neue CEO von Austrian Airlines. Sie folgt auf Alexis von Hoensbroech, der das Unternehmen mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch verlässt.

Dietmar Focke, derzeit Leiter Engine Services bei Lufthansa Technik, zieht in den Vorstand der Lufthansa Cargo ein und verantwortet ab dem 1. März 2022 die Bereiche Operations und Personal. Er folgt auf Harald Gloy, der das Unternehmen ebenfalls auf eigenen Wunsch verlässt.

Frank Bauer, Mitglied der Geschäftsführung für Finanzen und Personal bei Eurowings, verantwortet ab 1. April 2022 das Corporate Controlling der Lufthansa Group.

Die Bereiche Personal und Finanzen in der Eurowings-Geschäftsführung übernimmt zum 1. Februar 2022 Kai Duve. Duve leitet zurzeit den Bereich Kabinen Crews Frankfurt bei Lufthansa Airlines. Seine Nachfolge in dieser Position tritt ebenfalls zum 1. Februar 2022 Benedikt Schneider an, derzeit verantwortlich für das Executive Office des Personal- und Rechtsvorstandes der Deutschen Lufthansa AG.

Wilken Bormann, derzeit Leiter Lufthansa Group Finance, übernimmt zum 1. März 2022 im Vorstand der Catringtochter LSG Group die Verantwortung für Finanzen und Personal. Er folgt auf Kristin Neumann, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

December 17, 2021 10:19 ET (15:19 GMT)