Großes Zuschauerinteresse an der Queen-Beisetzung - ARD und ZDF stark

BERLIN (dpa-AFX) - Das Staatsbegräbnis für die britische Königin Elizabeth II. hat am Montag schon tagsüber so viele Menschen vor die Mattscheibe gelockt wie sonst eher abends zur besten Sendezeit. "Besonders die öffentlich-rechtlichen Kanäle konnten hier punkten", erläuterte am Dienstag die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf, der dpa in Berlin.

Die lange Live-Strecke "Trauerfeier für die Queen" im Ersten von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr schalteten im Schnitt 2,91 Millionen Zuschauer (28,7 Prozent) ein. Das markiere "angesichts der Länge der Sendung von siebeneinhalb Stunden einen besonders hohen Wert", betonte die AGF-Expertin. Zur Einordnung: Alles in allem hätten 11,54 Millionen Leute hinein gezappt und mindestens eine Minute im Ersten zugeguckt.

"Das mehrteilige "ZDF spezial: Trauer um Queen Elizabeth II." holte ebenfalls hohe Sehbeteiligungen", so die AGF-Expertin. Ab 11.03 Uhr waren im Zweiten 2,54 Millionen (22,6 Prozent) dabei, ab 14.46 Uhr 2,38 Millionen, (19,5 Prozent). Die meisten schauten ab 15.53 Uhr zu: Die Zuschauerzahl lag dann bei 3,65 Millionen (24,4 Prozent).

Das "Punkt 12 spezial" zum Trauerakt auf dem Sender RTL verfolgten zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr 670 000 Menschen (6,9 Prozent), ein RTL-"Exclusiv Spezial" sahen im Anschluss 1,21 Millionen (8,1 Prozent). Sat.1 erreichte mit "Goodbye, Queen Elizabeth" von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 514 000 Zuschauer (4,1 Prozent).

Bei ntv waren ab 10.30 Uhr bei der Sendung "Abschied von der Queen" 142 000 Männer und Frauen (1,3 Prozent) am Fernseher dabei, der zweite Teil ab 15.35 Uhr kam bei ntv auf 119 000 Interessierte (0,8 Prozent). Der Fernsehsender Welt erreichte tagsüber seinen besten Wert gegen 9.45 Uhr mit 148 000 Zusehenden (2,5 Prozent).

Die Zusammenfassung im Ersten "Abschied von der Queen - Beisetzung in Windsor" um 20.15 Uhr war mit einer Sehbeteiligung von 4,17 Millionen Zuschauern und 15,2 Prozent Marktanteil die zweitstärkste Sendung des Tages nach der "Tagesschau". Inklusive der Dritten Programme und tagesschau24, die den "Abschied von der Queen" parallel übertragen haben, kommt die Sendung auf eine Sehbeteiligung von 6,103 Millionen.

