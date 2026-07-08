DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,41 +0,1%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.901 -1,1%Euro 1,1415 +0,1%Öl 76,1 +0,2%Gold 4.134 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Großflächiger Netzausfall legt Australien zeitweise lahm

SYDNEY (dpa-AFX) - Ein großflächiger Ausfall im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat Australien am Morgen (Ortszeit) zeitweise lahmgelegt. Neben Zugverbindungen waren auch der Flugverkehr sowie Notrufe und Bezahlsysteme beeinträchtigt. Der Flughafen der Metropole Perth an der Westküste war Medienberichten zufolge besonders schwer betroffen.

Werbung

Hunderte Beschäftigte der Bergbauindustrie, die mit sogenannten FIFO-Flügen (Fly-in Fly-out) zu abgelegenen Minenstandorten reisen wollten, mussten sich am frühen Morgen auf stundenlange Verzögerungen einstellen. Dutzende Maschinen hoben mit Verspätungen von bis zu drei Stunden ab, berichtete das Portal News.com.au.

"Zutiefst besorgniserregend"

Auch der Bahnverkehr war von der Störung betroffen. Regionalzüge im Bundesstaat Victoria standen komplett still, auch Verbindungen in anderen Regionen fielen aus. "Dies ist zutiefst besorgniserregend und beeinträchtigt das Leben der Menschen im ganzen Land erheblich", sagte Premierminister Anthony Albanese.

Telstra entschuldigte sich bei den Kunden und erklärte, die Ursache sei ein Fehler in einem System zur Zeitsynchronisierung des Mobilfunknetzes gewesen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht. Rund 90 Prozent der Dienste seien am Vormittag wiederhergestellt worden. Die Regierungsbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority) leitete eine Untersuchung ein./cfn/DP/zb

Werbung