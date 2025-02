Großhändler Metro kurbelt Wachstum an - Jahresziele bestätigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro (METRO (St)) hat das Wachstum in seinem wichtigen ersten Geschäftsquartal beschleunigt. In den drei Monaten Oktober bis Dezember legte der Umsatz um 5,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen kletterte der Erlös im Weihnachtsquartal um 7,1 Prozent. Das war in stärkeres Plus als im Vorjahreszeitraum und auch als im Vorquartal. Alle Segmente und Vertriebskanäle hätten zum Wachstum beigetragen, hieß es von den Düsseldorfern. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte von 407 auf 412 Millionen Euro zu.

"Unser Ziel ist es, diese Dynamik auch im weiteren Jahresverlauf fortzusetzen und zugleich ein verstärktes Augenmerk auf Produktivität und Profitabilität zu legen", sagte Metro-Chef Steffen Greubel. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte der Manager. Metro will den Umsatz aus eigener Kraft um 3 bis 7 Prozent steigern. Das bereinigte operative Ergebnis soll leicht zulegen./men/he